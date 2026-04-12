親世代や祖父母世代と同居していると、そこで育つ子どもたちも、家族に対して気を遣うことがあるでしょう。またそれゆえに空気を読んだり、察したりすることが得意になることも。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『私の実家は、両親と祖父母、兄夫婦が同居しています。姉家族も近くにいるので2日半くらい一緒に過ごしました。姉家族も同居家庭なので、姉の子たちも空気を読んだ立ち居振る舞いができ