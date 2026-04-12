＜実姉の同居マウント＞「協調性がないね」と言われたわが子。大人に囲まれていないから？
親世代や祖父母世代と同居していると、そこで育つ子どもたちも、家族に対して気を遣うことがあるでしょう。またそれゆえに空気を読んだり、察したりすることが得意になることも。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『私の実家は、両親と祖父母、兄夫婦が同居しています。姉家族も近くにいるので2日半くらい一緒に過ごしました。姉家族も同居家庭なので、姉の子たちも空気を読んだ立ち居振る舞いができていました。
今までは、子どもたちはみんな偉いくらいにしか思っていませんでしたが、「小学生にもなって（わが子2人、3年生と1年生）あの感じでは、ちょっと大変じゃない？」「たくさんの人と暮らしていないからね。我慢し合うことが少ないんだろうね。協調性が乏しい」と、両親や兄、姉から言われました。やはり、同居していない子は空気を読む能力が弱いのでしょうか？』
投稿者さんの実家では、4世代が同居しています。その実家に家族で行った際、両親やきょうだいから、投稿者さんの子どもたちの行動にクレームがありました。兄や姉の子は他の人の様子を見て、それに合わせて行動できますが、投稿者さんの子どもはそれができず「協調性がない」ように見受けられるとのこと。心配する声とともに、厳しい意見を言われてしまっている投稿者さんですが、他のママたちはどう考えるでしょうか。
同居経験がないと協調性は育たないの？
『子どもがいつもと違う環境や生活リズムに戸惑うのはわかる。そこで親子そろってのほほんとしているから、反感を買ったんでしょ。ポーズでもいいから子どもを嗜めたり、自分が動く姿勢を見せたりしていれば言われなかったと思う』
子どもが他の家に行ったとき、自分の家と環境や生活リズムが違うことで戸惑うこともあるでしょう。投稿者さんの子どもも普段の生活とは違う雰囲気に、どうしたらいいのかと思ったのではないでしょうか。投稿者さんがそれを理解して、子どもに指示するなどしていれば、協調性がないとは言われなかったかもしれません。
『お兄さんの子は「自分の家の流れがわかっている」だけで、投稿者さんの子は「慣れない家であたふたしていた」だけなんじゃないかと思うけれど。お兄さんの子が投稿者さんの家にきたとき、ささっと動いて手伝いができてから言えって話なんじゃないかな』
『それは空気を読むということではなく、同居だから大人の都合よく動いてくれる、仕方なくついた習慣なだけじゃない？ 投稿者さんの子の年齢を考えたら、言いがかりな気がする……』
同居している子どもたちにとっては、普段の生活のリズム通りでテキパキと動くことができたのでしょう。しかし投稿者さんの子どもは、勝手が違う場所で数日過ごしたのですから、手伝いなどができないのは仕方ないことではないでしょうか。また空気を読んだり、協調性を持って行動したりできることが必ずしもいいことばかりではない、という意見も。子どもが大人に対して気を遣っていて、子ども自身は辛い思いをしている可能性も考えられます。
嫉妬から出た言葉かも
『両親はともかく、兄や姉は同居を逃れた投稿者さんへの妬みなだけじゃないの？』
投稿者さんの兄や姉は親と同居をしています。兄の場合は自分の親との同居ですが、お姉さんは義両親との同居ですね。兄にとっても、いくら両親とはいえ、息苦しさを感じることもあるかもしれません。姉に至っては義両親との暮らしですから、苦労もあるのではないでしょうか。その点投稿者さんは核家族。親や義両親との関係で苦労することはないと思われているのかも。僻みもあって、投稿者さんに辛く当たっている場合もありそうです。
大人の顔色をうかがいすぎるのも……
『投稿者さんの子どもたちが、たまに行く家の勝手がわからなくて、片づけに手間取ったり、出遅れたりするのは仕方ない。急にたくさんの人がいる生活はストレスなのもわかってあげてほしいよね』
『私個人が同居家庭育ちだけれど、子どもが空気を読むのも我慢をするのも、大人の都合であって、子ども自身はそれとともに傷つくことも多い。しないといけない自己主張ができないなどの弊害もあることを、同居家庭の大人はちゃんとわかっていないといけないと思う』
投稿者さんの子どもたちは、普段の生活とは違う環境で過ごすことになったのですから、戸惑いやストレスもあったことでしょう。その家のルールを知らないわけですから、どう動いたらいいのかわからなかったはずです。それが両親や兄姉からすれば、協調性がないと思えたのかもしれませんね。
でも、子どもが大人の顔色をうかがったり、大人のために行動したりすることが、果たして子どもにとってよいことなのか？ という疑問もありそうです。手伝いをすること自体は悪いことではありませんが、いつも大人の都合に合わせたり、大人のご機嫌を取ったりするようになると、話は違ってくるでしょう。投稿者さんの子どもたちは、実家で自由にのびのび過ごせていたということではないでしょうか。今後は実家に行った際のお手伝いのやり方や周囲との関わり方を教えつつ、親としてあたたかい目で見守ってあげたらよいのではないでしょうか。