大好きな飼い主さんのお膝の上は、猫さんたちにとって心安らぐ特別な場所。リラックスしているがゆえに、まさかのポーズで甘えることもあるようで…？ 国内外から多くの反響を集めたこちらの投稿は、記事執筆時点で13万回再生を突破。「とってもかわいい～！！！」「最高です」「骨抜きにされる～」といったコメントが寄せられています。 【動画：膝の上で仰向けになってくつろぐ猫……思わず笑ってしま