大好きな飼い主さんのお膝の上は、猫さんたちにとって心安らぐ特別な場所。リラックスしているがゆえに、まさかのポーズで甘えることもあるようで…？

国内外から多くの反響を集めたこちらの投稿は、記事執筆時点で13万回再生を突破。「とってもかわいい～！！！」「最高です」「骨抜きにされる～」といったコメントが寄せられています。

【動画：膝の上で仰向けになってくつろぐ猫……思わず笑ってしまう『無防備すぎるポーズ』】

乗ってきたかと思いきや…？

YouTubeチャンネル『モアクリ』に投稿されたのは、大人気スポットである飼い主さんの膝の上でくつろぐ猫さんたちの姿。まずは、先輩猫の「モアレ」ちゃんが乗ってきたのだといいます。

しかし、モアレちゃんは四つ足で立ったままクンクンと匂いを嗅ぐのみ。匂いだけで満足したのか、猫さんらしい気まぐれなのかはわかりませんが、結局座りもせずにテーブルへと移動してしまったそうです。

リラックスモード全開

続いて後輩猫の「クリエ」ちゃんがやってくると、やはり最初は匂いチェック。そのまま飼い主さんと向き合う形で落ち着いたそうで、カメラにちょんちょんと前足を伸ばす可愛い仕草も見せてくれたのだといいます。

クリエちゃんは寝そべって、完全なるリラックスモードへ。手を伸ばせば届きそうな距離のもふもふボディも気の抜けた姿も、飼い主さんだからこそ見られる幸せの光景です。そして、さらなる無防備姿を披露してくれたのが再び登場したモアレちゃんだったそうで…。

無防備すぎるポーズ

その姿というのが、仰向けになって両前足を大きく広げた、まさかのバンザイポーズ！安心しきっているとはいえ、思わず笑ってしまうほどのくつろぎっぷりです。その上、撫でてもらって幸せそうなモアレちゃんをクリエちゃんも見ていたそうで、羨ましかったのかもしれませんね。

もふもふ感やピンクの肉球、バンザイポーズのままで飼い主さんの指を舐めていたりと、こちらも負けず劣らずの幸せな光景だったそう。飼い主さんの膝の上が大好きで甘えん坊なモアレちゃんとクリエちゃん、どちらも可愛すぎたのでした。

投稿には「なんでお手々広げちゃってるの♡可愛すぎるっっ♡♡♡」「ふたりとも甘えんぼですねぇ」「どっちも美人さんやで」「まじかわええ、そして猫たらしな主さん…(笑)」「なんて愛らしくて幸せそうなんだろう！」「とても幸せな気持ちになります！」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『モアクリ』では、モアレちゃんとクリエちゃんのほのぼのとした日常の様子が投稿されています。ふたりのもふもふ感や可愛い姿を楽しめる動画をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「モアクリ」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。