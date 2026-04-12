■『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA』（12日／マリンメッセ福岡）観客数1万4817人第12試合のフェザー級タイトルマッチで、王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフに挑むも1ラウンドでTKO負けした久保優太が、試合について「不完全燃焼だった」と振り返った。【インタビュー動画】久保優太「ボコボコにされれば諦めがついた」王者シェイドゥラエフに“秘密兵器”は不発2024年の大みそか以来、1年4ヶ月ぶりの再