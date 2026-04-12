2026W杯グループステージ初戦で日本代表が対戦するオランダ代表は優勝を狙えるチームなのだろうか。オランダ『Voetbal Primeur』によると、先日ドイツの経済学者であるヨアヒム・クレメント氏がオランダの2026W杯優勝を予想する発言をした。これがオランダ国内でも話題となったようだが、オランダのスポーツジャーナリストであるヨハン・デルクセン氏はあり得ないと一蹴している。「まったく信じられないね。オランダは平凡なチー