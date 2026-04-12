プレミアリーグ第32節、アーセナル対ボーンマスの一戦が行われた。17分、先制したのはアウェイチームだ。左サイドからのクロスに19歳と若いイーライ・ジュニア・クルピが合わせた。その後アーセナルはヴィクトル・ギェケレシュのPKで同点に追いつくも、再びボーンマスにゴールが生まれる。ボックス近くでCFのエヴァニウソンが囮となり、空いたスペースにアレックス・スコットが飛び出し、ゴールネットを揺らした。勝利したボーンマ