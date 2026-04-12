乃木坂46の菅原咲月が、4月9日（木）発売のアイドル誌「BOMB」5月号に登場した。 乃木坂46・菅原咲月「BOMB」5月号 乃木坂46・菅原咲月「BOMB」5月号 通常版の表紙は乃木坂46の菅原咲月 表紙を飾るのは、41枚目シングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』を発売、『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』を東京ドームで開催する乃木坂46の菅原咲月。 春の陽気に誘われて…とはならなかった雨模様の中、地元の千葉県でグラ