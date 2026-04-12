「福岡チャンピオンカップ・Ｇ１」（１２日、福岡）地元の高倉和士（３４）＝福岡・１１１期・Ａ１＝が気を吐いた。２日目４Ｒは３コースから２着に入ると、後半１０Ｒは２コースから差し抜けてシリーズ初勝利。初日は４着だったが、２日目２、１着とリズムアップに成功した。仕上がりも上々だ。「大きなうねりがあってついていた」とレースを振り返りながらも「今節では一番。このくらい回転が上がれば回り足がいい」と成績