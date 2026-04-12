愛媛で100人食堂！伝統の祭り復活＆流しそうめん第二弾は愛媛県八幡浜市保内町！！地元に暮らす高校生からの願いで伝統の祭りが7年ぶりに復活！？高齢化が進んだ地域で有志を集め神輿を担げるか？一から手作り全長30mの流しそうめん装置が完成！何人の腹を満たせるのか？一流シェフ＆高地は地元自慢の食材を使い限られた時間の中で何品の料理を作れるか？慎太郎は2年後に閉校が決まった高校で書道パフォーマンスに挑む！果たして保