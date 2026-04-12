先住猫に初めて毛づくろいしてもらった子猫。その微笑ましい姿が、大きな反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は30万回を超え「任せてますね！可愛い」「鳴き声がたまりません」「泣けてきます」といったコメントが集まっています。 【動画：先住猫から初めて『毛づくろい』された子猫→ずっと見ていたくなる『微笑ましい光景』】 初めての毛づくろい Instagramアカウント「ちゃけぽん」に投稿されたのは、先住猫に毛