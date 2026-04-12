まるで笑っているような表情で、スヤスヤ眠る猫。見ているだけで幸せになりそうな光景です。ところが全身を見てみると…体勢に目が釘付けに。Xで話題になったのは、表情と体勢のギャップがたまらない猫ちゃんの寝姿でした。投稿はXで23万表示、2.6万件のいいねを集め、「猫はかわいい液体です」「何秒か考えてしまったw」などの声が寄せられています。 【写真：幸せそうに眠る茶トラ猫→にっこり表情がかわいいと思ったら…二度