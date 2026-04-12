幸せそうに眠る茶トラ猫→にっこり表情がかわいいと思ったら…二度見必至の『まさかのポーズ』に「軟体動物すぎる」「苦しくないのかなｗ」の声
まるで笑っているような表情で、スヤスヤ眠る猫。見ているだけで幸せになりそうな光景です。ところが全身を見てみると…体勢に目が釘付けに。Xで話題になったのは、表情と体勢のギャップがたまらない猫ちゃんの寝姿でした。投稿はXで23万表示、2.6万件のいいねを集め、「猫はかわいい液体です」「何秒か考えてしまったw」などの声が寄せられています。
【写真：幸せそうに眠る茶トラ猫→にっこり表情がかわいいと思ったら…二度見必至の『まさかのポーズ』】
幸せそう！にっこり顔で眠る茶トラ猫
6匹の猫と暮らす飼い主さんのXアカウント『キムチ母!!』。話題になったのは、猫の「茶トラ」くんをおうちに迎えて間もない頃に撮影された1枚です。
そこには、とても幸せそうに眠る茶トラくんの姿が写っていました。「(⌒▽⌒)←これすぎる」という飼い主さんのコメントがしっくりくるほど、顔文字そっくりの表情だったといいます。
楽しい夢でも見ているのかな？と思ってしまうような、にっこり顔に釘付けです。でもよく見てみると…頭の上に、後ろ足が？
表情よりも気になる『寝姿』に反響
茶トラくんはくるんとくねらせた後ろ足を、頭の上にのせた体勢で眠っていたのだとか。
多くの人の視線を集めたのは、表情よりもむしろその器用なポーズのほうだったようです。「顔も可愛いけどまずすごい体勢だなと思いましたw」「身体どうなってんねん」「完全に液体になってしまいましたね」「何秒か、考えてしまったw」などの声が寄せられていました。
飼い主さんによると、当時の茶トラくんはよくこのような姿勢で寝ていたそうで、すっかり見慣れてしまっていたのだとか。そのため、ここまで反響があるとは思わなかったそうです。
今回の投稿では、顔文字そっくりの表情だけでなく、その不思議な寝姿にも大きな注目が集まりました。
そんな茶トラくんですが、日頃からお茶目な一面をみせているそう。なかでも “壁紙はがし”が得意技のようで、飼い主さんからは有名アーティストになぞらえ“バンクシー”という別名で呼ばれているのだとか。
今回の芸術点の高いポーズも、茶トラくんならではの個性が感じられるひとコマだったようです。
Xアカウント『キムチ母』では、茶トラくんをはじめ6匹の猫たちとの暮らしを発信中。それぞれ個性豊かな猫たちの姿を楽しむことができます。
飼い主さん、茶トラくん、この度はご協力誠にありがとうございました。
写真・動画提供：Xアカウント「キムチ母‼️」さま
執筆：kaori
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。