まるで笑っているような表情で、スヤスヤ眠る猫。見ているだけで幸せになりそうな光景です。ところが全身を見てみると…体勢に目が釘付けに。Xで話題になったのは、表情と体勢のギャップがたまらない猫ちゃんの寝姿でした。投稿はXで23万表示、2.6万件のいいねを集め、「猫はかわいい液体です」「何秒か考えてしまったw」などの声が寄せられています。

【写真：幸せそうに眠る茶トラ猫→にっこり表情がかわいいと思ったら…二度見必至の『まさかのポーズ』】

幸せそう！にっこり顔で眠る茶トラ猫

6匹の猫と暮らす飼い主さんのXアカウント『キムチ母!!』。話題になったのは、猫の「茶トラ」くんをおうちに迎えて間もない頃に撮影された1枚です。

そこには、とても幸せそうに眠る茶トラくんの姿が写っていました。「(⌒▽⌒)←これすぎる」という飼い主さんのコメントがしっくりくるほど、顔文字そっくりの表情だったといいます。

楽しい夢でも見ているのかな？と思ってしまうような、にっこり顔に釘付けです。でもよく見てみると…頭の上に、後ろ足が？

表情よりも気になる『寝姿』に反響

茶トラくんはくるんとくねらせた後ろ足を、頭の上にのせた体勢で眠っていたのだとか。

多くの人の視線を集めたのは、表情よりもむしろその器用なポーズのほうだったようです。「顔も可愛いけどまずすごい体勢だなと思いましたw」「身体どうなってんねん」「完全に液体になってしまいましたね」「何秒か、考えてしまったw」などの声が寄せられていました。

飼い主さんによると、当時の茶トラくんはよくこのような姿勢で寝ていたそうで、すっかり見慣れてしまっていたのだとか。そのため、ここまで反響があるとは思わなかったそうです。

今回の投稿では、顔文字そっくりの表情だけでなく、その不思議な寝姿にも大きな注目が集まりました。

そんな茶トラくんですが、日頃からお茶目な一面をみせているそう。なかでも “壁紙はがし”が得意技のようで、飼い主さんからは有名アーティストになぞらえ“バンクシー”という別名で呼ばれているのだとか。

今回の芸術点の高いポーズも、茶トラくんならではの個性が感じられるひとコマだったようです。

Xアカウント『キムチ母』では、茶トラくんをはじめ6匹の猫たちとの暮らしを発信中。それぞれ個性豊かな猫たちの姿を楽しむことができます。

飼い主さん、茶トラくん、この度はご協力誠にありがとうございました。

写真・動画提供：Xアカウント「キムチ母‼️」さま

執筆：kaori

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。