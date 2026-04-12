プレーオフを制してツアー初優勝を果たし、感極まる石坂友宏＝東建多度CC名古屋2019年にプロ転向した26歳の苦労人が、悲願のツアー初優勝を果たした。稲森とのプレーオフを2ホール目で制すると、石坂の目には涙が浮かんだ。「勝つのは難しい。やっと勝てた。自分は少し遅かったのかな」と喜びをかみしめた。強い風が吹く難コンディションの中、前半で二つ伸ばした。後半は出だしの10番でボギーをたたいたが、崩れない。さらに2