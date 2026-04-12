東京ヴェルディの長沢祐弥が2本のPKを止めた東京ヴェルディのPK職人がチームに勝ち点2をもたらした。4月12日のJ1百年構想リーグ第10節で浦和レッズと対戦した東京Vは、1-1の同点からのPK戦でGK長沢祐弥が2本ストップして勝利に導いた。長沢は昨季のルヴァン杯から通算してPK戦で3連勝になった。同点で試合終了のホイッスルが鳴り、コイントスの結果PK戦で使用するゴールは浦和サポーターが集まる北サイドに決まった。すると、