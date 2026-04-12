明治は、「明治ミルクチョコレート」の発売99周年を記念した企画「Melody of meiji」を実施して話題化を図っている。話題化で生活者とブランドの接触機会を増やし100周年施策につなげていくのが目的。「明治ミルクチョコレート」は9月13日に発売100周年を迎える。「Melody of meiji」は、世代を超えた12組の豪華アーティストが「明治チョコレートのテーマ」を歌い継ぐ企画。動画は毎月1本ずつ公開される。これまでに中森明