タレントの三上悠亜さん（32）が2026年4月2日、自身のインスタグラムを更新。私服ショットを披露した。「お気に入り」トップスのコーデを披露三上さんは、ピンクのリボンの絵文字を添えて、赤い柱の建物の中で、手すりに両手を置いたポーズのショットを含む6枚を投稿した。「このトップスお気に入りで3色とも着た」とつづり、「でもやっぱりピンクが推しかなぁ」と語った。インスタグラムに投稿された写真では、ピンク色のトップス