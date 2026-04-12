25-26シーズンの冬の移籍市場でマンチェスター・シティに加入したガーナ代表のアントワーヌ・セメンヨ。ボーンマス時代から得点を重ねていたアタッカーで、シティでもすでにゴールを量産。公式戦16試合で8ゴール3アシストを記録している。そんなセメンヨだが、冬の移籍市場では人気銘柄の1人だった。プレミアリーグではシティ以外のBIG6も獲得に興味を示しており、マンチェスター・ユナイテッドもその1つだったと『ESPN』が明かし