「関西学生野球、立命大６−５近大」（１２日、甲子園球場）立命大・有馬伽久投手（４年・愛工大名電）と近大・宮原廉投手（４年・崇徳）のドラフト候補対決となり、ＮＰＢ１１球団のスカウトも視察に訪れた注目の一戦。立命大が開幕戦サヨナラ勝利を収めた。有馬は初回、先頭から２者連続四球。その後も制球が定まらず、１回３安打４四球４失点での降板となった。片山正之監督は「手にマメを作ってまして。四日前に（ブルペ