デスクトップPC市場が大きく動いている。この3月、売れ筋だったアップルのMac mini M4（2024年モデル）の販売が失速。市場全体も前年割れを喫した。これによって過半を占めていたコンパクトタイプも構成比が大きく下がり、モニター一体型の構成比が再び過半を占めている状況だ。いわゆるAI需要と、Windows10のサポート終了に伴う動きが交錯している。全国2400の家電量販店やネットショップの実売を集計する、BCNランキングで明ら