お笑いコンビ・EXIT（りんたろー。、兼近大樹）のフジテレビ新番組『NEXiT!!（読み：ネクスト）』（毎月1回木曜深0：45〜1：45※関東ローカル）が、4月30日から放送スタートすることが決まった。放送終了後よりFODで配信される。【場面カット】EXITと堀海登＆佐藤友祐がトーク同番組は、これから来る“次＝NEXiT”な“モノ”や“コト”を、ゲストを交え、EXITと共に掘り下げていくトーク番組。番組タイトルの「NEXiT!!」は