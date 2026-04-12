EXIT、フジテレビで新レギュラー深夜番組『NEXiT!!』決定 “ネクスト”ネタが続々、初回は堀海登と佐藤友祐
お笑いコンビ・EXIT（りんたろー。、兼近大樹）のフジテレビ新番組『NEXiT!!（読み：ネクスト）』（毎月1回木曜 深0：45〜1：45 ※関東ローカル）が、4月30日から放送スタートすることが決まった。放送終了後よりFODで配信される。
【場面カット】EXITと堀海登＆佐藤友祐がトーク
同番組は、これから来る“次＝NEXiT”な“モノ”や“コト”を、ゲストを交え、EXITと共に掘り下げていくトーク番組。番組タイトルの「NEXiT!!」はNEXT（次）＋EXITを掛け合わせたもの。EXITが待つ「NEXiTハウス」に、次の“ネクスト”ネタを持つゲストが続々と来訪。ラジオのように、時には脱線しながらも自由なトークを繰り広げる。
「次＝NEXiT」のモノ・コトを持つドラマ出演者や商品開発者などが、それぞれの“ネクスト”についてトークするほか、FOD月間ランキングをEXITならではの独自視点で斬りながら、作品の魅力や出演者との意外な交友関係も飛び出すコーナー、さらに、次に注目すべき番組を、NEXiT芸人がプレゼンするなど、知っておけば“先取り間違いなし”の情報を、続々と発信していく。
初回収録には俳優の堀海登と佐藤友祐が登場。出演ドラマ『フェイクファクトリップス』の撮影裏話について盛り上がるほか、兼近と同期の芸人、スーパーサイズ・ミーがFODのNEXiT作品を爆笑プレゼン。FOD月間ランキングでは、出演者にまつわるりんたろー。と兼近のプライベート話が飛び出す。
【コメント】
りんたろー。（EXIT）
「さんまさんから終わるものがあれば始まるものもある!!これ（『EXITV』の最終回）を見てる人がオファーしてくれるよ！と激励していただいてエモがっていたら本当に拾う神現れ、拾っていただきました!!アットホームな空気でお家にゲストをお招きしたような空間で砕けたトークをお届けしていけたらと思います。ぜひぜひ!!」
兼近大樹（EXIT）
「深夜のトーク番組始まるよ！本当にだらだら話してるだけの番組なので、夜中になんか暇だなぁって時、テレビをつけておいてくれたらちょうどいいです！よろたのです!!!」
【場面カット】EXITと堀海登＆佐藤友祐がトーク
同番組は、これから来る“次＝NEXiT”な“モノ”や“コト”を、ゲストを交え、EXITと共に掘り下げていくトーク番組。番組タイトルの「NEXiT!!」はNEXT（次）＋EXITを掛け合わせたもの。EXITが待つ「NEXiTハウス」に、次の“ネクスト”ネタを持つゲストが続々と来訪。ラジオのように、時には脱線しながらも自由なトークを繰り広げる。
初回収録には俳優の堀海登と佐藤友祐が登場。出演ドラマ『フェイクファクトリップス』の撮影裏話について盛り上がるほか、兼近と同期の芸人、スーパーサイズ・ミーがFODのNEXiT作品を爆笑プレゼン。FOD月間ランキングでは、出演者にまつわるりんたろー。と兼近のプライベート話が飛び出す。
【コメント】
りんたろー。（EXIT）
「さんまさんから終わるものがあれば始まるものもある!!これ（『EXITV』の最終回）を見てる人がオファーしてくれるよ！と激励していただいてエモがっていたら本当に拾う神現れ、拾っていただきました!!アットホームな空気でお家にゲストをお招きしたような空間で砕けたトークをお届けしていけたらと思います。ぜひぜひ!!」
兼近大樹（EXIT）
「深夜のトーク番組始まるよ！本当にだらだら話してるだけの番組なので、夜中になんか暇だなぁって時、テレビをつけておいてくれたらちょうどいいです！よろたのです!!!」