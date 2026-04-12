4人一組でカヌーを漕ぎタイムを競う「カヌー駅伝大会」が、岡山市中心部を流れる旭川で行われました。 【写真をもっとみる】旭川で “カヌー駅伝大会”4人１組でカヌーやサップを漕ぎ水面をリレー過去最多の約240人が参加【岡山】 地域の自然を身近に感じてもらおうと14年前に始まった「カヌー駅伝大会」です。 （号砲）「プー」 今年は、過去最多となる約240人が出場。4人1組