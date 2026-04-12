目指したのは1966年のル・マン仕様の再現果たして、オランダへ運ばれたミニ・マーコスだが、ジェローン・ブーイ氏はレストアする技術を有していなかった。細部まで仕上げるのに充分な、予算も確保できていなかった。だが長い時間をかけ、自ら部品を手配することで、仕上げられると考えた。【画像】9年費やしレストアミニ・マーコス・ル・マン仕様マントラ初代と最新のミニも全133枚彼が目指したのは、1966年のル・マン仕様