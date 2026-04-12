ボールを持った瞬間に観ている者をワクワクさせる。繊細な両足のタッチ、左足から繰り出される高精度のキック。何より創造性に富んだプレーは教わったそれではなく、生まれ持った天賦の才だろう。高校サッカー選手権で優勝６回を誇る伝統校・帝京で10番を背負うMF渡辺莉太（３年）が、目覚ましいプレーで存在感を高めている。４月12日に行なわれたU-18高円宮杯プリンスリーグ関東１部・第２節。アウェーで迎えた桐蔭学園戦は