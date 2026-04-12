木南晴夏主演のフジテレビ系ドラマ「今夜、秘密のキッチンで」（木曜、後１０・００）が９日、スタート。小泉今日子＆中井貴一主演で大ヒットした「最後から二番目の恋」に出演した俳優二人が主人公に近い役柄で出演し、話題となっている。木南は、元女優の坪倉あゆみ役。実業家の夫・渉（中村俊介）と先妻の娘・陽菜とともに暮らし、裕福ではあるが、夫のモラハラに苦しむ専業主婦を演じている。あゆみの劇団時代の友人で、