木南晴夏主演のフジテレビ系ドラマ「今夜、秘密のキッチンで」（木曜、後１０・００）が９日、スタート。小泉今日子＆中井貴一主演で大ヒットした「最後から二番目の恋」に出演した俳優二人が主人公に近い役柄で出演し、話題となっている。

木南は、元女優の坪倉あゆみ役。実業家の夫・渉（中村俊介）と先妻の娘・陽菜とともに暮らし、裕福ではあるが、夫のモラハラに苦しむ専業主婦を演じている。

あゆみの劇団時代の友人で、ヨガインストラクター・吉野舞を演じるのが佐津川愛美。女優として成功し結婚も手に入れたあゆみに対し、次第に複雑な感情を抱くようになる…という設定だ。「最後から」では、長倉真平（坂口憲二）の妻・知美を演じていた。

坪倉家の隣人で、犬を飼っている百貨店勤務の社会人１年目の鈴木小春を演じているのは、白本彩奈。第１話でも「ひなちゃんお元気？」とあゆみに声をかけたが、坪倉家の娘・陽菜のことを何かと気にかけている。「最後から」では、長倉和平（中井貴一）の娘・えりなを演じていた。

ＳＮＳ上では「犬の散歩してる小春ちゃん役の子可愛いなと思ったら白本彩奈ちゃんか」「どこかで見たと思ったら」「可愛いねー」などの声があがっている。