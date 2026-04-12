【モデルプレス＝2026/04/12】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のニンニン（NINGNING）が4月11日、自身のInstagramを更新。KARINA（カリナ）とのキャミソール姿の2ショットを公開した。【写真】人気韓国アイドル「破壊力すごい」キャミ姿で抜群スタイル輝く◆ニンニン、カリナとのキャミ姿2ショット公開ニンニンは、「HBD」と記してカリナをメンションし、「誕生日おめでとうございます」と韓国語でつづり、同日誕生日を迎