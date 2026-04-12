aespaニンニン＆カリナ、美肌輝くキャミ姿2ショットに熱視線「デコルテが綺麗すぎる」「仲良しで微笑ましい」
【モデルプレス＝2026/04/12】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のニンニン（NINGNING）が4月11日、自身のInstagramを更新。KARINA（カリナ）とのキャミソール姿の2ショットを公開した。
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ニンニンは、「HBD」と記してカリナをメンションし、「誕生日おめでとうございます」と韓国語でつづり、同日誕生日を迎えたカリナを祝福。美しい肌が際立つ黒いキャミソール姿の2人が頭を寄せ合ったり、じゃれ合ったりしているショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「2人ともデコルテが綺麗すぎる」「お肌すべすべ」「仲良しで微笑ましい」「カリナ誕生日おめでとう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆ニンニン、カリナとのキャミ姿2ショット公開
ニンニンは、「HBD」と記してカリナをメンションし、「誕生日おめでとうございます」と韓国語でつづり、同日誕生日を迎えたカリナを祝福。美しい肌が際立つ黒いキャミソール姿の2人が頭を寄せ合ったり、じゃれ合ったりしているショットを公開した。
◆ニンニン＆カリナの2ショットに反響
この投稿に、ファンからは「2人ともデコルテが綺麗すぎる」「お肌すべすべ」「仲良しで微笑ましい」「カリナ誕生日おめでとう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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