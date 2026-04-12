【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第10節】(ハトスタ)滋賀 2-1(前半1-0)琉球<得点者>[滋]ロメロ・フランク(20分)、北條真汰(49分)[琉]浅川隼人(52分)<警告>[滋]ロメロ・フランク(12分)、西山大雅(77分)、菊島卓(90分)[琉]石浦大雅(22分)主審:野堀桂佑