【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第10節】(NDスタ)山形 1-0(前半0-0)横浜FC<得点者>[山]土居聖真(65分)<退場>[横]高江麗央(90分+5)<警告>[山]堀金峻明(90分+3)主審:川俣秀