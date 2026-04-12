[4.12 J2・J3百年構想第10節 福島 2-3 いわき とうスタ]J2・J3百年構想リーグEAST-Bは12日、第10節を行った。福島ユナイテッドFC対いわきFCの福島ダービーはいわきが3-2で勝利した。いわきは3-1で勝利したホームでの前回対戦に続いて今大会“ダブル”(ホーム&アウェー連勝)を達成。今季から福島に加入している59歳のFW三浦知良は7試合連続でベンチ入りしたが、出番はなかった。2月15日の第2節に続いて行われた福島ダービー