いわきが“福島ダービー”ダブル達成!! 19歳木吹翔太と18歳中野陽斗が揃ってプロ初アシスト、キングカズは出番なし
[4.12 J2・J3百年構想第10節 福島 2-3 いわき とうスタ]
J2・J3百年構想リーグEAST-Bは12日、第10節を行った。福島ユナイテッドFC対いわきFCの福島ダービーはいわきが3-2で勝利した。いわきは3-1で勝利したホームでの前回対戦に続いて今大会“ダブル”(ホーム&アウェー連勝)を達成。今季から福島に加入している59歳のFW三浦知良は7試合連続でベンチ入りしたが、出番はなかった。
2月15日の第2節に続いて行われた福島ダービー。前回対戦ではホームのいわきが3-1で勝利しており、舞台を福島のホームに移した。
試合は前半6分、福島が早々に先手を取った。右からのCKをMF田中慶汰が後ろに出すと、クロスボールからゴール前に混戦が生まれ、ペナルティエリア左からFW岡田優希がクロスを配球。そこに走り込んだ田中が強烈な右足ボレーを突き刺した。田中は日本大出身のルーキー。出場2試合目で初ゴールを記録した。
ところがいわきも反撃に出た。前半30分、組織的なプレッシングでボールを奪い取り、右サイドからMF木吹翔太がクロスを送ると、これに飛び込んだのはMF山中惇希。倒れ込みながらのヘディングシュートをねじ込み、ウイングバックからウイングバックのホットラインで同点に追いついた。19歳の木吹はこれがプロ初アシストとなった。
さらにいわきは前半44分、深く押し込んだ攻撃で山中のスルーパスにMF山口大輝がペナルティエリア左を抜け出すと、クロスにMF西谷亮が反応。ダイレクトで押し込み、背番号10の加入後初ゴールによって前半のうちに逆転に成功した。
なおも攻めるいわきは後半25分、GK佐々木雅士のロングキックを起点に左サイド深くに追い込むと、DF中野陽斗が高い位置でボールを奪い、素早くラストパス。これに途中出場のFW加藤大晟がダイレクトで合わせ、3-1とした。高卒ルーキーの中野もプロ初アシストとなった。
2点ビハインドとなった福島だったが、後半41分、人数をかけた崩しでMF狩野海晟、岡田がつなぐと、DF安在達弥のラストパスを途中出場MF芦部晃生が押し込んで1点を返す。だが、反撃はここまで。百年構想リーグの福島ダービーはいわきの連勝となった。
J2・J3百年構想リーグEAST-Bは12日、第10節を行った。福島ユナイテッドFC対いわきFCの福島ダービーはいわきが3-2で勝利した。いわきは3-1で勝利したホームでの前回対戦に続いて今大会“ダブル”(ホーム&アウェー連勝)を達成。今季から福島に加入している59歳のFW三浦知良は7試合連続でベンチ入りしたが、出番はなかった。
試合は前半6分、福島が早々に先手を取った。右からのCKをMF田中慶汰が後ろに出すと、クロスボールからゴール前に混戦が生まれ、ペナルティエリア左からFW岡田優希がクロスを配球。そこに走り込んだ田中が強烈な右足ボレーを突き刺した。田中は日本大出身のルーキー。出場2試合目で初ゴールを記録した。
ところがいわきも反撃に出た。前半30分、組織的なプレッシングでボールを奪い取り、右サイドからMF木吹翔太がクロスを送ると、これに飛び込んだのはMF山中惇希。倒れ込みながらのヘディングシュートをねじ込み、ウイングバックからウイングバックのホットラインで同点に追いついた。19歳の木吹はこれがプロ初アシストとなった。
さらにいわきは前半44分、深く押し込んだ攻撃で山中のスルーパスにMF山口大輝がペナルティエリア左を抜け出すと、クロスにMF西谷亮が反応。ダイレクトで押し込み、背番号10の加入後初ゴールによって前半のうちに逆転に成功した。
なおも攻めるいわきは後半25分、GK佐々木雅士のロングキックを起点に左サイド深くに追い込むと、DF中野陽斗が高い位置でボールを奪い、素早くラストパス。これに途中出場のFW加藤大晟がダイレクトで合わせ、3-1とした。高卒ルーキーの中野もプロ初アシストとなった。
2点ビハインドとなった福島だったが、後半41分、人数をかけた崩しでMF狩野海晟、岡田がつなぐと、DF安在達弥のラストパスを途中出場MF芦部晃生が押し込んで1点を返す。だが、反撃はここまで。百年構想リーグの福島ダービーはいわきの連勝となった。