◇RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA（2026年4月12日マリンメッセ福岡）格闘技イベント「RIZIN」は12日、「RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」をマリンメッセ福岡で開催。休憩前にRIZINスーパーアトム級王者・伊澤星花が第1子妊娠を報告。そしてRIZINスーパーアトム級王座返上も発表された。休憩前に榊原CEOに呼び込まれてケージに上がった伊澤。「この度、COROさんとの間に新しい命を授かることができました」と第1子妊娠を報告