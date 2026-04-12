◇RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA（2026年4月12日 マリンメッセ福岡）

格闘技イベント「RIZIN」は12日、「RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」をマリンメッセ福岡で開催。休憩前にRIZINスーパーアトム級王者・伊澤星花が第1子妊娠を報告。そしてRIZINスーパーアトム級王座返上も発表された。

休憩前に榊原CEOに呼び込まれてケージに上がった伊澤。「この度、COROさんとの間に新しい命を授かることができました」と第1子妊娠を報告した。

妊娠とともに保持するスーパーアトム級王座のベルトを返上することも発表した。「このベルトと一緒に成長してきたので、この決断は自分自身も悔しくて、悲しくて…まだベルトが離れる実感が沸いてないです。でも今は自分の中にいる新しい命を育てることに専念したいと思います。ただ、このままでは終わらないので、次に誰の手に渡っても、自分がいない間の仮のチャンピオンだと思っています。なので、子育ても格闘技をしっかり両立して最短でこの舞台に戻って来ます」と誓った。

榊原CEOも「頑張って話し合いました。苦渋な決断でした。女子アスリートにとっては、長い人生を考えた時に新しい命を宿すのは女性にしかできない。その命を大切にしたい気持ちと命を懸けて血と汗と涙の結晶であるベルトを離したくない決断にはいろんな思いがあったと思います。挑戦者・伊澤星花としてこのベルトを取り返してください」とエールを送った。

伊澤は20年10月に格闘家デビュー。21年大みそかにRIZIN初参戦すると、22年4月に浜崎朱加に勝利してRIZINスーパーアトム級王座に輝いた。18戦無敗のまま“絶対女王”に君臨した。プライベートでは23年3月に元DEEPバンタム級暫定王者のCOROと結婚を発表した。