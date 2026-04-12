死体遺棄の疑いで、大分市内の男が逮捕された事件できょう午後、豊後大野市の山の中で1人の遺体が発見されました。警察は、行方不明になっている10代後半の女性とみて身元の確認を進めています。【映像】現場の様子きょう午後1時半前、大分県豊後大野市の山の中で1人の遺体が発見されました。性別や年齢は分かっていません。先月4日に、大分県内に住む10代後半の女性が行方不明になったと、母親から届け出があったことから警