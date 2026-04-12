現地４月11日に行われたエールディビジの30節で、冨安健洋と板倉滉が所属するアヤックスがヘラクレスとアウェーで対戦。３−０で快勝を収めた。両日本代表DFが戦線に復帰したこの一戦でアクシデントが発生したのが、79分だ。66分に板倉と代わって主戦場ではないボランチに入った冨安が決定機阻止で、レッドカードを受けたのだ。味方のCBが釣り出されたことでできたスペースを使われ、27歳の日本代表戦士がプロフェッショナル