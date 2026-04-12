「悲報」「痛過ぎる」日本代表戦士を襲ったまさかの事態にネットざわつく「無慈悲」「厳しいな」
現地４月11日に行われたエールディビジの30節で、冨安健洋と板倉滉が所属するアヤックスがヘラクレスとアウェーで対戦。３−０で快勝を収めた。
両日本代表DFが戦線に復帰したこの一戦でアクシデントが発生したのが、79分だ。66分に板倉と代わって主戦場ではないボランチに入った冨安が決定機阻止で、レッドカードを受けたのだ。
味方のCBが釣り出されたことでできたスペースを使われ、27歳の日本代表戦士がプロフェッショナルファウルでピンチを防ぐ羽目になってしまった。
３週間ぶりの復帰戦だったにもかかわらず、13分間でピッチを去る事態になってしまい、インターネット上では次のような声が上がった。
「悲報」
「復帰早々でDOGSOかよ」
「冨安レッドカード？何があったんだ」
「センターバックがあまりにも簡単に持ち場を離れてしまって、冨安は被害者だな」
「途中出場でレッドカード退場は痛過ぎる。どう見てもレッドは厳しい判定だが」
「青写真を鮮やかに裏切る無慈悲なまでのリアリティ」
「CBのカバーに入ろうとしたとはいえ10分で退場は厳しい」
「申し訳ないけど判定納得いかない」
「冨安は３月の代表戦も怪我で行けなくてただでさえ試合に１試合でも多く出てアピールしないといけない立場なのに一発レッドで退場は厳しいな」
当然、次節は出場停止。北中米ワールドカップ出場に向けて、コンディションを上げていきたいところだけに、痛恨のレッドとなってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】冨安が茫然…途中出場で痛恨の一発レッド
両日本代表DFが戦線に復帰したこの一戦でアクシデントが発生したのが、79分だ。66分に板倉と代わって主戦場ではないボランチに入った冨安が決定機阻止で、レッドカードを受けたのだ。
味方のCBが釣り出されたことでできたスペースを使われ、27歳の日本代表戦士がプロフェッショナルファウルでピンチを防ぐ羽目になってしまった。
「悲報」
「復帰早々でDOGSOかよ」
「冨安レッドカード？何があったんだ」
「センターバックがあまりにも簡単に持ち場を離れてしまって、冨安は被害者だな」
「途中出場でレッドカード退場は痛過ぎる。どう見てもレッドは厳しい判定だが」
「青写真を鮮やかに裏切る無慈悲なまでのリアリティ」
「CBのカバーに入ろうとしたとはいえ10分で退場は厳しい」
「申し訳ないけど判定納得いかない」
「冨安は３月の代表戦も怪我で行けなくてただでさえ試合に１試合でも多く出てアピールしないといけない立場なのに一発レッドで退場は厳しいな」
当然、次節は出場停止。北中米ワールドカップ出場に向けて、コンディションを上げていきたいところだけに、痛恨のレッドとなってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】冨安が茫然…途中出場で痛恨の一発レッド