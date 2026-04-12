５試合ぶりの白星は掴めなかった。浦和レッズは４月12日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第10節で東京ヴェルディとホームで対戦した。後半開始早々の46分に、肥田野蓮治の得点で先手を取る。だが、74分に追いつかれる。ハンドのファウルでPKを献上し、これを染野唯月に決められた。１−１で迎えたPK戦は、相手GK長沢祐弥の活躍もあり、１−３で敗れた。試合後のフラッシュインタビューで、マチェイ・スコルジ