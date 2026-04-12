「ハードワークをして、やっと１点が取れた」それでも勝利は掴めず。浦和が無念の５連敗。指揮官は「後半、自陣で失うボールが多すぎた」と悔やむ

「ハードワークをして、やっと１点が取れた」それでも勝利は掴めず。浦和が無念の５連敗。指揮官は「後半、自陣で失うボールが多すぎた」と悔やむ