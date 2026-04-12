「ハードワークをして、やっと１点が取れた」それでも勝利は掴めず。浦和が無念の５連敗。指揮官は「後半、自陣で失うボールが多すぎた」と悔やむ
５試合ぶりの白星は掴めなかった。
浦和レッズは４月12日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第10節で東京ヴェルディとホームで対戦した。
後半開始早々の46分に、肥田野蓮治の得点で先手を取る。だが、74分に追いつかれる。ハンドのファウルでPKを献上し、これを染野唯月に決められた。
１−１で迎えたPK戦は、相手GK長沢祐弥の活躍もあり、１−３で敗れた。
試合後のフラッシュインタビューで、マチェイ・スコルジャ監督は「良い時間帯もあり、全体を通じてゲームをコントロールできていた」と振り返る。
続けて「ハードワークをして、やっと１点が取れたんですけど、後半に入ってから、自陣で失うボールが多すぎた」と語る。
このコメントを受け、試合を配信した『DAZN』で解説を務めたクラブOBの福田正博氏は、「そんな印象はあまりないんですけど。そこまで言うほど、そんなに悪かったとは思わない」と、自陣でのボールロストに見解を述べ、「チャンスを活かせなかったことが、大きな課題」と指摘した。
浦和はこれで２つのPK戦負けを含む５連敗。難しい状況が続いている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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浦和レッズは４月12日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第10節で東京ヴェルディとホームで対戦した。
後半開始早々の46分に、肥田野蓮治の得点で先手を取る。だが、74分に追いつかれる。ハンドのファウルでPKを献上し、これを染野唯月に決められた。
１−１で迎えたPK戦は、相手GK長沢祐弥の活躍もあり、１−３で敗れた。
試合後のフラッシュインタビューで、マチェイ・スコルジャ監督は「良い時間帯もあり、全体を通じてゲームをコントロールできていた」と振り返る。
続けて「ハードワークをして、やっと１点が取れたんですけど、後半に入ってから、自陣で失うボールが多すぎた」と語る。
浦和はこれで２つのPK戦負けを含む５連敗。難しい状況が続いている。
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