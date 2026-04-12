東京VにPK戦負け。浦和はこれで５連敗だ。写真：梅月智史（サッカーダイジェスト写真部）

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　５試合ぶりの白星は掴めなかった。

　浦和レッズは４月12日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第10節で東京ヴェルディとホームで対戦した。

　後半開始早々の46分に、肥田野蓮治の得点で先手を取る。だが、74分に追いつかれる。ハンドのファウルでPKを献上し、これを染野唯月に決められた。

　１−１で迎えたPK戦は、相手GK長沢祐弥の活躍もあり、１−３で敗れた。

　試合後のフラッシュインタビューで、マチェイ・スコルジャ監督は「良い時間帯もあり、全体を通じてゲームをコントロールできていた」と振り返る。
 
　続けて「ハードワークをして、やっと１点が取れたんですけど、後半に入ってから、自陣で失うボールが多すぎた」と語る。

　このコメントを受け、試合を配信した『DAZN』で解説を務めたクラブOBの福田正博氏は、「そんな印象はあまりないんですけど。そこまで言うほど、そんなに悪かったとは思わない」と、自陣でのボールロストに見解を述べ、「チャンスを活かせなかったことが、大きな課題」と指摘した。

　浦和はこれで２つのPK戦負けを含む５連敗。難しい状況が続いている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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