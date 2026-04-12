ユヴェントスに所属するブラジル代表DFグレイソン・ブレーメルが、今夏に退団する可能性があるようだ。イタリア『La Gazzetta dello Sport』が伝えた。ブラジル代表として6キャップを刻むブレーメルは、2022年夏にトリノからユヴェントスにステップアップ。対人守備の強さや高い身体能力を武器に、今季は離脱期間がありながらもセリエA25試合に出場し、4ゴール3アシストを記録している。そのブレーメルはユヴェントスに満足してお