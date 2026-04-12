プレミアリーグのマンチェスター・シティとアーセナルにスペイン代表DF獲得の可能性が浮上している。『TeamTalk』によると、ターゲットはラ・リーガのセルタでプレイするオスカル・ミンゲサ。バルセロナ出身のDFで、2022年からセルタに在籍。右SB、3バックの右として定位置を確保しており、セルタではすでに138試合に出場している。そんなミンゲサだが、クラブとの契約は今季限り。セルタに残留する可能性は低く、代理人はシティや