「令和のブルドッグ」ついに発表！ホンダは2026年4月10日、新型の小型EV「Super-ONE（スーパーワン）」を発表しました。【画像41枚】これが令和のホンダ「ブルドッグ」です（写真で見る）スーパーワンは、軽規格のBEV（バッテリー式電気自動車）である「N-ONE e：」をベースとするスポーツタイプのBEVです。車体寸法は、軽自動車の規格上限より大きい小型車クラスのサイズとなっています。外観はN-ONE e：をベースとしつつ、