◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）牝馬クラシック第１弾が１８頭で争われ、３番人気のリリージョワ（栗東・武幸四郎厩舎、父シルバーステート）は１１着に敗れた。デビューから無傷の３連勝を飾ったが、初めて黒星を喫した。発走前にゲートから飛び出した件で、馬体検査を受けたリリージョワ。ゲートを飛び出した際に、１３番枠の前扉が破損したため、当初の１３番枠ではなく、フルゲート