◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）

牝馬クラシック第１弾が１８頭で争われ、３番人気のリリージョワ（栗東・武幸四郎厩舎、父シルバーステート）は１１着に敗れた。デビューから無傷の３連勝を飾ったが、初めて黒星を喫した。

発走前にゲートから飛び出した件で、馬体検査を受けたリリージョワ。ゲート内で突進した際に、１３番枠の前扉が破損したため、当初の１３番枠ではなく、フルゲート１８番から左隣の外枠から発走することになった。本来はハナを切るようなタイプだが、発馬はいまひとつで行き脚がつかず、道中は後方の１６番手を追走。最後の直線でも盛り返す姿は見られず、デビューからの連勝はストップした。

勝ったのは１番人気のスターアニス（栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）で勝ちタイムは１分３１秒５。５番人気のギャラボーグ（西村淳也騎手）が２着。１２番人気のジッピーチューン（北村友一騎手）が３着に入った。

浜中俊騎手（リリージョワ＝１１着）「ゲートが全てですね。不安ではあったんですけど。厩務員さんもついてきてくれたのに、突進してしまって…。ゲートが全てです。参考外だと思います」