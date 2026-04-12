“DIY”で屋根を切断した「自作オープンカー」は公道を走れるか？2026年も4月に入り、春の暖かい風が心地よい季節となりました。この時期になると、郊外や海沿いのルートを颯爽と駆け抜ける、屋根を開けた「オープンカー」の姿を目にする機会も増えてきます。【画像】超カッコイイ！ これが本当に作った「オープン仕様」のトヨタ「ハチロク」です！（28枚）屋根を開け放って走る爽快感や開放感は、通常のクルマでは絶対に味