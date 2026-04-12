“DIY”で屋根を切断した「自作オープンカー」は公道を走れるか？

2026年も4月に入り、春の暖かい風が心地よい季節となりました。

この時期になると、郊外や海沿いのルートを颯爽と駆け抜ける、屋根を開けた「オープンカー」の姿を目にする機会も増えてきます。

【画像】超カッコイイ！ これが本当に作った「オープン仕様」のトヨタ「ハチロク」です！（28枚）

屋根を開け放って走る爽快感や開放感は、通常のクルマでは絶対に味わえない、あまりにも特別な魅力。

そんなオープンカーに憧れるあまり、「自分の乗っている普通のクルマの屋根を切り落としてしまえば、オープンカーが作れるのではないか？」と想像したことがある人もいるかもしれません。

果たして、一般的な「箱型のクルマ」の屋根を切断してオープンカーに改造し、公道を走らせることは現実的に可能なのでしょうか。

先に結論から言えば、サンダーなど金属を切断する工具さえあれば“物理的に屋根を切り落とすこと”自体は難しくありません。

しかし、そのままの状態で公道を走行することは法律上認められていません。

クルマには、乗員の安全や環境を保全するための保安基準が厳密に定められており、“ボディの骨格”の一部にあたる屋根を切断する行為は、著しい強度低下を招く「不正改造」とみなされます。

そのまま公道に出れば道路運送車両法違反として取り締まりの対象となるばかりか、当然のことながら車検に通すこともできなくなります。

では合法的に公道を走らせるためには、一体どうすればよいのでしょうか。

そのためには、陸運局での「構造変更検査」という手続きを経て、車検証に記載されている車体の形状を「箱型」から「幌型」などに変更し、国から改造車としての公認を取得する必要があります。

しかし、この公認を取得するためのハードルは想像以上に高く設定されています。

最大の課題となるのが、ボディの強度確保。

現代の乗用車のほとんどは、ボディ全体で剛性を保つ「モノコック構造」を採用しています。

これは“卵の殻”のように外板全体で力を受け止める構造であり、屋根の周辺はその強度を保つための非常に重要なパーツとして機能しています。

つまり屋根を切り落としてしまうと車体の強度は著しく低下し、走行中の振動で車体が大きく歪んだり、ドアが正常に開閉できなくなったりする恐れがあります。

また、万が一の衝突時や横転時には乗員を守り切ることができません。

そのため改造でのオープンカー化にあたっては、失われた屋根の分の強度を補うために、強固なロールバーを設置したり、フロアの下部に補強フレームを追加したりといった、大規模な溶接や鉄工加工が不可欠となります。

さらに、構造変更検査をクリアするためには、これらの補強によって車体が元の状態と同等以上の強度を確保できていることを客観的に証明する「強度検討書」という書類を作成し、提出しなければなりません。

これには自動車工学の専門的な知識に基づく計算が必要であり、一般の個人がDIYレベルで作成して審査を通過させることは極めて困難です。

現実的には、公認車検の実績がある専門のカスタムショップや架装業者に依頼することになりますが、大掛かりな補強工事と複雑な手続きの手数料を合わせると、改造費用は数百万円単位の膨大な金額に膨れ上がるケースが一般的。

よって、春の陽気に誘われて「オープンカーを作って乗りたい」という気持ちは理解できますが、手持ちのクルマの屋根を切り落としてオープン化するという選択は、技術的にも金銭的にも非常にハードルが高いと言わざるを得ません。

安全かつ合法的にオープンエアのドライブを楽しみたいのであれば、初めから自動車メーカーが莫大な資本を投入して十分な安全性とボディ剛性を確保するべく設計・製造した「既製品のオープンカー」を購入するのが、最も現実的で確実な選択と言えるでしょう。