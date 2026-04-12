実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が12日に公式X（旧ツイッター）を更新し、地上波放送への本音をぶっちゃけた。ひろゆき氏は9日放送のABEMA「AbemaPrime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に生出演。そこでは「【核融合】地球に太陽を作る…？日本は“夢の技術”を実現できるのか？」というテーマで議論を交わしていた。この動画のリンクを添付すると、ひろゆき氏は「核融合の最新の話がしたいのに、地上波だと頭の悪