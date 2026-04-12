本田圭佑が公式戦に戻ってくることになった。東南アジアからの知らせに、欧州メディアも反応だ。４月10日、本田は2026-27シーズン開幕からシンガポール・プレミアリーグのFCジュロン（旧アルビレックス新潟シンガポール）でプレーすることが発表された。公式戦に出場すれば、ブーダンで１試合に出場して以来、約２年ぶりのこととなる。本田にとって、シンガポールはプロ選手として11か国目の挑戦となる。そのうちのひとつは