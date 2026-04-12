ベンチでロハスと謎のセレブレーションを披露【MLB】ドジャース 6ー3 レンジャーズ（日本時間12日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、本拠地でのレンジャーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、今季4号となる先頭打者本塁打を放った。直後のベンチでは愛犬を模したようなポーズを披露し、まさかの光景に地元放送局の実況陣も「セレブレーションをしていますね」と笑いを交えて伝えている。相